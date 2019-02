Tienermeisje glijdt uit op oliespoor en komt ten val met haar bromfiets Siebe De Voogt

27 februari 2019

12u15 0 Jabbeke In de Westernieuwweg in Varsenare is dinsdagavond een 17-jarig meisje ten val gekomen met haar bromfiets. Ze verloor de controle door een oliespoor op het wegdek.

Het ongeval vond even na 18 uur plaats. Het tienermeisje was met haar bromfiets op weg naar huis, toen ze op het gladde wegdek ten val kwam. Ze raakte lichtgewond, maar moest uiteindelijk niet overgebracht worden naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Wie het oliespoor veroorzaakte, is voorlopig nog niet duidelijk. De politie Kouter stelde een proces-verbaal op.