Tentenkamp ontruimd in bos langs E40 66 ILLEGALEN WEGGESTUURD, ONDER WIE DRIE GEZINNEN MET KINDEREN SIEBE DE VOOGT

09 augustus 2018

02u47 0 Jabbeke Bij een grootschalige politieactie in Jabbeke zijn gisterenmorgen 66 illegalen uit een afgelegen bos langs de Oudenburgweg gehaald. De transmigranten, onder wie drie gezinnen met kinderen, bouwden een tentenkamp tussen de bomen. "We moeten korter op de bal spelen", zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V).

Het afgelegen bos langs de Oudenburgweg in Jabbeke, vlakbij de snelwegparking richting kust, stond bij de politie al langer gekend als schuilplaats voor transmigranten.





Zij vinden er een perfecte uitvalsbasis om het ideale moment af te wachten om zich te verschansen in vrachtwagens richting Groot-Brittannië. De dichte bebossing is door een maïsveld niet zichtbaar vanaf de snelweg en biedt de nodige afscherming voor eventuele regenbuien.





Maandag zag een politiepatrouille twee transmigranten het bos inlopen met waterflessen bij zich. Gisterenmorgen om 9 uur werd tot actie overgegaan.





Identificatie

Liefst 35 agenten van de lokale politie Kouter, omliggende zones en de federale politie kamden het bos uit en klisten in totaal 66 illegalen afkomstig uit Soedan, Irak en Iran. Onder hen waren ook drie gezinnen met jonge kinderen. "De mensen werden geïdentificeerd, gefotografeerd en in kleine groepjes opnieuw de straat opgestuurd", zegt korpschef Kris Depovere van de lokale politie Kouter. "Zij kregen geen bevel mee om het land te verlaten. Dat is geen optie door ons gebrek aan mankracht en bovendien blijkt het weinig effectief. Verschillende transmigranten die we vandaag identificeerden, hadden immers al zo'n bevel op zak."





Op basis van aangetroffen trein- en bustickets vermoedt de politie dat de transmigranten vanuit de streek rond Calais in vrachtwagens naar Jabbeke afzakten. Hoelang ze al in het bos verbleven, is niet duidelijk. Tussen de bomen en struiken waren al tenten opgezet. Er werden ook potten en pannen aangetroffen en op verschillende plaatsen waren sporen van kampvuren te bemerken.





De illegalen kregen de kans om hun spullen mee te nemen. Alles wat in het bos achterbleef, werd gisteren opgeruimd door de technische dienst van de gemeente en in een container gedeponeerd.





"Het laatste wat we willen is dat er grote tentenkampen ontstaan", zegt burgemeester Daniël Vanhessche. "De actie van vandaag toont aan dat we kort op de bal moeten blijven spelen. Van zodra we iets vaststellen, wordt alles opgeruimd. Ook het bos langs de Oudenburgweg zullen we blijven in de gaten houden."





Terug naar centrum

Een deel van de weggestuurde transmigranten zakten gisteren na de actie opnieuw af naar de dorpskern, waar ze net als afgelopen weekend op het kerkhof rond de Sint-Blasiuskerk vertoefden. Een politiepatrouille zond er hen weg.