Student en ondernemer op lijst N-VA 11 augustus 2018

De N-VA in Jabbeke heeft twee nieuwe kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Het gaat om ondernemer Piet Berton (40) uit Stalhille en student Ruben Devriendt (24). Berton leidt zijn eigen consultingbedrijf dat kmo's ondersteunt bij hun bedrijfsorganisatie. Hij is getrouwd met Annabel van damesboetiek IO en heeft drie kinderen. De voorbije zes jaar was hij al actief in de politiek als OCMW-raadslid. Devriendt volgt aan de UGent de opleiding bestuurskunde en publiek management. Hij is al sinds zijn prille jeugd lid van Scouts Permeke en wil zich dan ook inzetten voor de Jabbeekse jeugd. Op de lijst voor de verkiezingen bezet Devriendt de negende plaats. Berton prijkt op de vierde plaats. (SDVO)