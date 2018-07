Stroom valt uit tijdens WK-match Rode Duivels 04 juli 2018

02u37 0 Jabbeke Zo'n honderd gezinnen in Jabbeke hebben maandagavond een kleine twee uur zonder stroom gezeten en misten zo mogelijk de ontknoping van de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Japan op het WK in Rusland.

Omstreeks 20.45 uur viel de elektriciteit uit in de Bekedijkstraat, de Torhoutweg en een stuk van het Flaminckapark. Volgens netbeheerder Infrax lag een defect aan een middenspanningskabel aan de oorzaak van de storing. "Dergelijke kabels vervoeren 10.000 volt tussen verschillende elektriciteitskasten", zegt woordvoerder Björn Verdoodt. "Bij een defect moeten we het circuit vanop afstand herschakelen. Het laatste stuk werd door een van onze medewerkers ter plaatse hersteld. De herstelling gebeurde vlot, maar nam wat meer tijd in beslag omdat het probleem zich in de buurt van de E40 situeerde en het circuit dus wat langer was dan elders."





De meeste gezinnen kregen langzamerhand opnieuw stroom en konden zo nog het winnende doelpunt van Nacer Chadli meepikken. De elektriciteitspanne was tegen 22.45 uur volledig van de baan. (SDVO)