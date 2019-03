Straatverlichting in Jabbeke zal binnenkort bestaan uit LED-lampen Siebe De Voogt

05 maart 2019

Jabbeke De halogeenlampen die op vandaag nog de straten in Jabbeke verlichten, zullen binnenkort vervangen worden door LED-verlichting. De gemeenteraad zette daarvoor maandagavond het licht op groen.

Verschillende inwoners van Jabbeke drukten het voorbije jaar hun ontevredenheid uit over het feit dat de straatverlichting ’s nachts op bepaalde plaatsen gedoofd werd. Wat voor de voorstanders een ecologische noodzaak was, zorgde bij tegenstanders voor een gevoel van onveiligheid. Volgens CD&V Jabbeke kunnen beide belangen ook samen gaan. “Met LED-verlichting wordt iedereen tevreden gehouden. Deze armaturen zijn niet alleen energetisch een pak zuiniger, maar ook eenvoudiger en kleinschaliger in te stellen. Ook de lichtkleur kan daarbij beïnvloed worden. Bij hoofdwegen kan gekozen worden voor fel wit licht, terwijl dit in woonwijken zacht geel kan zijn en in natuurgebied amberkleurig.” De gemeenteraad gaf maandagavond haar goedkeuring om de huidige halogeenverlichting systematisch en zo snel mogelijk te vervangen door LED-verlichting. Op die manier zou jaarlijks een investeringsbudget van 220.000 euro vrijkomen.