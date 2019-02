Stichter van het Jabbeekse jeugdvoetbal is niet meer: Norbert Coudeville op 69-jarige leeftijd overleden Siebe De Voogt

28 februari 2019

15u37 0 Jabbeke Norbert Coudeville is woensdag op 69-jarige leeftijd overleden. Hij was ere-bestuurslid van KSV Jabbeke en stichter van de jeugd van de tweedeprovincialer. De uitvaartplechtigheid van Norbert vindt zaterdag plaats.

KSV Jabbeke is één van z’n boegbeelden kwijt. Norbert Coudeville (69) is in de nacht van dinsdag op woensdag onwel geworden en bij hem thuis overleden. Hij kampte al even met hartproblemen. Norbert was ere-bestuurslid van KSV Jabbeke en stichter en ere-voorzitter van de jeugdploegen. Na zijn werkcarrière ging hij ook bij de tweedeprovincialer aan de slag als terreinverzorger. “Norbert was niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken”, reageert het bestuur van de ploeg. “Hij sprong altijd bij waar nodig. Ook zijn twee zonen en kleinzonen spelen bij ons. We zullen hen steunen in deze moeilijke periode.” De uitvaartdienst van Norbert Coudeville vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Blasiuskerk van Jabbeke.