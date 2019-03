Stevige windstoten zorgen op twee plaatsen voor schade in Jabbeke Siebe De Voogt

07 maart 2019

De hevige wind van donderdagnamiddag heeft op twee plaatsen in Jabbeke voor schade gezorgd.

Langs de Aartrijksesteenweg deden de stevige windstoten omstreeks 13.45 uur een boom omvallen. De stam belandde dwars over de rijbaan, waardoor het verkeer niet meer door kon. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en van het wegdek te verwijderen. Een halfuur later beukte de wind dan weer ongemeen hard in op een bushokje langs de Gistelsteenweg, waardoor het glas in stukken brak en deels op de rijbaan belandde. De technische dienst van de gemeente kwam de scherven verwijderen.