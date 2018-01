Sportraad viert 40-jarig bestaan 26 januari 2018

02u29 0

De Sportraad van Jabbeke bestaat dit jaar veertig jaar en viert haar verjaardag op 23 maart tijdens de uitreiking van de Sportlaureaten 2017 in het Vrijetijdscentrum. De inschrijvingen voor de sportprijzen werden op 10 januari afgesloten. De Sportraad is volop bezig met het uitkiezen van de winnaars in de verschillende categorieën.





(SDVO)