Snelwegparking Jabbeke zonder problemen gesloten 03 september 2018

Het sluiten van de snelwegparking in Jabbeke is zaterdagavond zonder problemen verlopen. Met signalisatieborden werd de oprit volledig afgesloten. Ook het tankstation blijft dus gesloten. De komende drie maandan zal de parking langs de E40 tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends gesloten blijven. Daarna volgt een evaluatie. Die beslissing nam de burgemeester na een schietincident onder transmigranten eerder in de week. De komende dagen staat een overleg gepland tussen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en de burgemeesters die een snelwegparking op hun grondgebied hebben om de situatie te bespreken. De minister liet eerder al verstaan dat het niet de bedoeling is om zomaar parkings te sluiten. (MMB)