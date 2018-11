Slechts één bestuurder onder invloed betrapt 22 november 2018

02u23 0

De lokale politie Kouter heeft dinsdagnamiddag en dinsdagnacht alcoholcontroles gehouden op verschillende plaatsen in Varsenare en Jabbeke. Langs de Oude Dorpsweg in Varsenare werden tussen 13.30 en 15 uur in totaal 28 bestuurders gecontroleerd. Een 64-jarige man uit Jabbeke had een glas teveel op en moest zijn wagen voor drie uren langs de kant laten staan. Aan de afrit van de E40 richting Expressweg moesten tussen 15.30 en 17 uur in totaal 27 chauffeurs een ademtest ondergaan. Niemand blies echter positief. Tussen 1.30 en 2 uur werd langs de Gistelsteenweg tot slot één wagen gecontroleerd. Ook die bestuurder bleek niet onder invloed te zijn. (SDVO)