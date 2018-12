Sinterklaas en Zwarte Piet dagen plots op bij ... schoorsteenbrand Mathias Mariën

02 december 2018

De brandweer van Gistel kreeg zaterdagavond onverwachts bezoek tijdens hun interventie in de Brielweg in Jabbeke. Net op het moment dat ze bezig waren met het afronden van een schoorsteenbrand kwamen ... Sinterklaas en Zwarte Piet opdagen. De Sint kon door de interventie even niet op het dak, maar sloeg in de plaats een praatje met de dappere brandweermannen.

Of het toevallig was dat Sinterklaas en Zwarte Piet net opdoken bij een schoorsteenbrand, wou de goede man niet kwijt. “Al waren we net op het einde van onze ronde. Snoepgoed voor de brandweer hebben we jammer genoeg niet meer bij", kon de Sint er nog om lachen. Samen met Zwarte Piet ging hij achteraf graag op de foto met het brandweerkorps. Van een echte schoorsteenbrand bleek uiteindelijk geen sprake. Na een grondige controle verklaarde de brandweer de situatie helemaal veilig. Ook de Sint en Zwarte Piet kunnen de komende dagen dus hun ronde vervolgen in de Brielweg.