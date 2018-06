Schots kermisweekend 20 juni 2018

In Snellegem vindt zaterdag en zondag opnieuw het kermisweekend plaats op de weide achter speciaalzaak Van Houcke. Ook dit jaar staat alles opnieuw in het teken van Schotland. Op zaterdag zijn er de Kids Highland Games, gevolgd door een Kilt Run. In de namiddag rijden de nieuwelingen hun wielerwedstrijd. 's Avonds wordt de dag afgesloten met een barbecue. Zondagmorgen vindt naar goede gewoonte opnieuw een rommelmarkt plaats. Om 11 uur beginnen vervolgens de Heavy Highland Games voor groepen van minimaal zes personen. Het volledige weekend kan je genieten van de Schotse sfeer met onder meer een whiskystand, een vogelshow, een optreden van een drum & pipeband en schaapscheren. (SDVO)