Rozen van achterkleinkinderen blijken plots verdwenen van gedenksteen: gemeente denkt na over camerabewaking op begraafplaats Siebe De Voogt

22 maart 2019

15u54 0 Jabbeke De laatste jaren duikt het fenomeen steeds vaker op: bloemen of beeldjes die verdwijnen op kerkhoven. Chris Allemeersch uit Jabbeke maakte het deze week mee. Witte rozen bleken plots verdwenen te zijn van de gedenksteen van zijn grootmoeder. Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) noemt dergelijke diefstallen “ziekelijk” en bekijkt of er camera’s kunnen geplaatst worden.

Fernanda Cattoor (85) overleed op 11 maart in het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare. De vrouw werd dinsdag gecremeerd. Haar urne kreeg een plaatsje op de begraafplaats van Jabbeke. Als laatste eerbetoon aan hun overgrootmoeder legden de achterkleinkinderen van Fernanda tijdens de uitvaartplechtigheid witte rozen op haar kist. De bloemen kregen nadien een plaatsje op haar gedenksteen, maar bleken donderdag plots verdwenen te zijn.

Gedegouteerd

“Het was mijn moeder die op de diefstal stootte”, vertelt Chris Allemeersch, de kleinzoon van Fernanda. “Ze wilde kijken of de gedenksteen er terug lag. Die was immers even weggenomen om de sterfdatum van mijn oma erin te graveren.” De diefstal moet volgens Chris dinsdag in de late namiddag of woensdag hebben plaatsgevonden. “Het gaat maar om vier pakjes met telkens een drietal rozen, maar die hebben voor ons wel een grote emotionele betekenis. We zijn echt gedegouteerd. Wie houdt zich in godsnaam met zoiets bezig? Het vreemde is dat de bloemstukken van na de begrafenis wel nog bij het graf van oma stonden. Nee, dergelijke diefstallen zijn bijzonder laag. We hadden al verdriet en dan komt zoiets er nog eens bij. En blijkbaar zijn we niet de enige. We hebben het probleem aangekaart bij de gemeente, maar klacht indienen bij de politie heeft volgens ons weinig zin. Er zijn geen camerabeelden voorhanden, dus zou het toch enkel een klacht tegen onbekenden zijn.”

Camerabewaking

Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) is niet op de hoogte van dit specifieke feit, maar kreeg in het verleden wel al gelijkaardige klachten. “Het gebeurt inderdaad meer en meer dat er bloemen of beeldjes verdwijnen op het kerkhof. Ik vraag me steeds af waarom de daders daar voldoening uit halen. Ik noem dat gewoon ziekelijk. In het kader van de uitbreiding van het kerkhof langs de Aartrijksesteenweg bekijken we of camerabewaking een optie is. We moeten daarbij echter steeds rekening houden met de privacywetgeving.” Het afsluiten van de begraafplaats is volgens Vanhessche geen optie. “Nabestaanden moeten altijd de kans krijgen om het graf van de overledene te gaan bezoeken”, vindt hij. “Het is dus geen optie om bijvoorbeeld de sleutel bij de pastoor te leggen en een grote omheining rond de begraafplaats te bouwen. Het is de bedoeling dat die een openbare plaats blijft. De enige mogelijke oplossing is dus camerabewaking en dat zullen we zeker bekijken.”