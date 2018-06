Rioolbreuk in Sarkoheemstraat 14 juni 2018

In de Sarkoheemstraat in Zerkegem, deelgemeente van Jabbeke, is ter hoogte van gemeenschapszaal Sarkoheem een rioolbreuk vastgesteld in het midden van de rijbaan. Uit veiligheidsoverweging werd besloten het deel tussen de Jabbekestraat en Snellegemstraat plaatselijk af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Enkel bewoners van de straat krijgen doorgang met hun wagens, net als fietsers. Het is nog niet duidelijk wanneer de rioolbreuk hersteld zal worden. (SDVO)