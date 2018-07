Rijbewijzen 15 dagen kwijt 30 juli 2018

De politie van Kouter trok afgelopen weekend de rijbewijzen van twee dronken bestuurders voor 15 dagen in. Zaterdagavond even na 23 uur zagen ze hoe de 43-jarige T.D. uit Brugge met zijn auto tegen een geparkeerde wagen reed op het Hof van Straeten in Jabbeke. Rond 5 uur gisterochtend controleerden ze ook de auto van de 32-jarige J.F. uit Zedelgem. Ook die man had teveel gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren. (JHM)