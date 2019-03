Restauratie Molen Van Kerrebroeck komt stap dichter: voorbereidende studie gaat binnenkort van start Siebe De Voogt

05 maart 2019

13u53 0 Jabbeke De restauratie van de Molen Van Kerrebroeck in het centrum van Jabbeke komt opnieuw een stapje dichter. Tegen volgende zomer moet een voorbereidende studie afgerond zijn, die in totaal 45.000 euro kost. De gemeente Jabbeke neemt daarvan 18.000 euro voor haar rekening.

De stenen stellingmolen uit 1901, tussen de Dorpsstraat en Korte Molenstraat, is het enige erkende publieke monument van Jabbeke. Het gebouw van de molenaarsfamilie Van Kerrebroeck onderging de voorbije jaren geregeld enkele dringende herstellingswerken, maar een grondige restauratie dringt zich meer en meer op. “Eind vorig jaar keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed het beheersplan voor de molen goed”, zegt schepen van Erfgoed Frank Casteleyn (CD&V). “Dat plan legde de werkzaamheden vast voor het behoud en herstel van het beschermde bouwkundige erfgoed. In een eerste fase zal de bakstenen molenromp worden aangepakt.” De gemeenteraad zette maandag het licht op groen om de voorbereidende studie voor de restauratie te laten uitvoeren. Die zal in totaal 45.000 euro kosten. “De studie zal volledig in 3D gebeuren”, stelt Casteleyn. “Omdat de gemeente in 2007 een erfpachtovereenkomst afsloot met de eigenaars van de molen, betalen wij zelf 40 procent van de kosten voor die studie: 18.000 euro. De Vlaamse Overheid staat in voor de overige 60 procent.” De restauratie zelf zal naar schatting zo’n 144.000 euro kosten, maar zal nog jaren op zich laten wachten. De toekomstige invulling van de molen is niet duidelijk. “Hij is gelegen tussen huizen en bovendien kunnen er amper wagens parkeren. Misschien behoort een klein museum wel tot de mogelijkheden, maar dat zullen we bekijken.”