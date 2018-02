Repair Café 21 februari 2018

In het Parochiaal Centrum in Varsenare vindt zaterdagnamiddag een Repair Café plaats. Tussen 14 en 17 uur kan iedereen er terecht om er spullen te laten herstellen, zoals een cd-speler die niet meer open wil, een defecte broodrooster of messen die moeten geslepen worden. De namiddag wordt georganiseerd door de KWB Varsenare, de Gezinsbond, Femma, Okra en Beweging.net. Info: 050/38.65.65 of jef.vantorre@skynet.be. (SDVO)