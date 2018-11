Raam ingegooid met kasseisteen 12 november 2018

02u22 0

Dieven braken afgelopen weekend binnen in een woning langs de Gistelsteenweg in Varsenare door met een zware kasseisteen een raam op de eerste verdieping in te gooien. Het ganse huis werd doorzocht, maar het is nog niet duidelijk wat precies de buit is. (JHM)