Proef vanaf 4 jaar van klassiek ballet en jazz Dansplatoo organiseert instaplessen vanaf januari Redactie

04 december 2018

Dansplatoo vzw organiseert in de week van 7 januari instapmomenten voor verschillende lessenreeksen in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke en Hof ter Straeten in Varsenare. De lessenreeksen klassiek ballet en jazz voor dansers van 4 tot 12 jaar zijn opnieuw beschikbaar. Niet zeker of dansen iets voor jou is? Of kan je niet kiezen tussen klassiek ballet of jazz? Na de proefles in de week van 7 tot 12 januari kan je inschrijven. Aanmelden voor de proefles en/of inschrijven kan via https://inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo. Info: dansplatoo@kavvvfedes.be of via het nummer 050/35.13.05.