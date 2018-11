Politie waarschuwt voor deur-aan-deurverkopers 12 november 2018

De lokale politie Kouter waarschuwt op haar Facebookpagina voor deur-aan-deurverkopers en waakzaamheid voor de producten die ze proberen te verkopen.





"Meestal gaat het om vlotte praters die mensen makkelijk kunnen overtuigen. Vraag hen altijd om zich te identificeren. Let ook goed op met informatie die je hen geeft. Bijvoorbeeld over het al dan niet aanwezig zijn van een alarminstallatie, zwakke punten in je woning of wanneer je niet thuis bent. En voel je nooit verplicht om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn", waarschuwt de politie. Wie ongerust is of iets verdacht ziet, kan altijd onmiddellijke de politie inlichten op het nummer 101. (JHM)