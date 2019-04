Politie Kouter houdt grote verkeerscontrole: 69 bestuurders worden aan de kant gezet Siebe De Voogt

16 april 2019

16u03 0 Jabbeke De lokale politie Kouter heeft dinsdagvoormiddag grote verkeerscontroles gehouden in de buurt van de Gistelsteenweg in Jabbeke. In totaal werden daarbij 69 bestuurders gecontroleerd.

De agenten controleerden op twee plaatsen. Tussen 8.30 en 10 uur werden op het kruispunt van de Gistelsteenweg en Halfweghuisstraat 37 bestuurders langs de kant gezet. Ze werden allen onderworpen aan een ademtest, maar niemand blies positief. Vier chauffeurs bleken wel niet in orde met hun keuringsbewijs of rijbewijs. Tussen 10.30 en 12 uur werd gecontroleerd op het kruispunt van de Constant Permekelaan en Pieter Derudderstraat. 32 bestuurders legden een negatieve ademtest af. Verder stelde de politie processen-verbaal voor niet-verzekering, niet-keuring of inbreuken inzake rijbewijs.