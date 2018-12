Politie Kouter houdt deze week 2 aangekondigde snelheidscontroles JHM

09 december 2018

10u24 0

Politiezone Kouter heeft aangekondigd dat ze volgende week op twee plaatsen een aangekondigde snelheidscontrole zal houden. Dat is op woensdag 12 december het geval op de Ringlaan in Ichtegem en op donderdag 13 december het geval op de N367 in Jabbeke. Op beide plaatsen werden al regelmatig hardrijders gevat. Naast deze aangekondigde snelheidscontroles blijven er natuurlijk ook elke dag andere controles mogelijk.