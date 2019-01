Politie Kouter controleert 84 bestuurders tijdens grootschalige verkeerscontroles Siebe De Voogt

16 januari 2019

08u48 0 Jabbeke De lokale politie Kouter heeft dinsdagnamiddag grote verkeerscontroles gehouden in Jabbeke. In de Gistelsteenweg en Halfweghuisstraat werden tussen 13.30 en 17 uur in totaal 84 bestuurders gecontroleerd.

Alle chauffeurs werden onderworpen aan een ademtest, maar niemand blies positief. Langs de Gistelsteenweg stelde de politie wel drie processen-verbaal op voor niet-verzekering, drie voor bestuurders wiens rijbewijs niet in orde was en drie voor niet-inschrijving. In de Halfweghuisstraat bleken twee bestuurders hun gordel niet te dragen. Verder stelde de politie processen-verbaal op voor niet-verzekering en niet-keuring.