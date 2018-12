Politie controleert opnieuw fietsen Siebe De Voogt

11 december 2018

11u37

De politie Kouter blijft inzetten op de controle van fietsers. Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke werd gisterenmorgen rond 8 uur opnieuw gecontroleerd. De fietsen van 117 mensen werden aan een controle onderworpen. Bijna iedereen was met alles in orde. Slechts één achterlicht bleek niet te werken. Naast de fietscontroles onderwierp de politie ook vijf bestuurders aan een ademtest. Niemand blies positief.