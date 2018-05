Polen in gevangenis na dertien diefstallen in zelfde Okay 19 mei 2018

Twee Polen zijn veroordeeld tot vijftien maanden cel en één jaar cel na tal van diefstallen in de supermarkt Okay in Jabbeke. Bij een van de beklaagden ging het om liefst dertien feiten in totaal, gepleegd in een periode van juli 2015 tot september 2016. De man stal volgens de procureur telkens flessen whisky en potten tabak en kon iedere keer ontkomen, maar hij werd wel telkens gefilmd door de veiligheidscamera's in de winkel. Zo werd hij later geïdentificeerd. De andere beklaagde was niet bij alle feiten betrokken en werd veroordeeld tot één jaar cel. De vonnissen werden uitgesproken nadat Mateusz B. en Dariusz Z. bij verstek werden veroordeeld, in de cel belandden en verzet aantekenden. De rechter hield het echter op dezelfde straffen. Er werd ook een boete van 600 euro uitgesproken. (BBO)