Pol Dehullu (51) dient ontslag in als pastoor wegens gezondheidsproblemen 05 september 2018

02u43 0 Jabbeke Pol Dehullu (51) heeft ontslag genomen als pastoor-moderator van de federatie Jabbeke. Gezondheidsproblemen liggen volgens de priester aan de oorzaak. Het bisdom Brugge is volop op zoek naar een vervanger.

Pol Dehullu (51) heeft afgelopen zondag afscheid genomen van de parochianen in Snellegem, Varsenare en Zerkegem. Vijf jaar lang was de Loppemnaar er pastoor. Dehullu combineerde zijn functie met die van moderator van de Jabbeekse kerkfederatie. Recent diende de priester zijn ontslag in bij bisschop Lode Aerts. Het ontslag werd maandag aanvaard. Aanslepende gezondheidsproblemen liggen volgens Dehullu aan de oorzaak van zijn beslissing. "De voorbije jaren waren zwaar en deden mijn gezondheid geen deugd", zegt hij. "Ik heb niet voldoende energie meer om mijn opdracht behoorlijk te vervullen. Het onverwacht overlijden van een oud-klasgenoot was confronterend en heeft me doen nadenken. De huisarts heeft me nu zes maanden volstrekte rust voorgeschreven. Ik zal de tijd nemen om me te bezinnen en om mij af te vragen wat ik in de toekomst wil doen. Ik ben niet uitgetreden als priester. Enkel als pastoor van de federatie Jabbeke."





Vijftien jaar geleden startte Dehullu zijn parochiestage in Varsenare en Zerkegem. Na zijn priesterwijding in 2004 werd hij pastoor van de federatie Ster der Zee in Koksijde. Dehullu bouwde er meteen een goede reputatie op en was erg geliefd onder de kerkgangers. Bij zijn vertrek in de zomer van 2013 hielden parochianen een petitie om hem toch aan de kust te houden. De petitie leverde liefst 900 handtekeningen op. Maar ook een Facebookgroep met 350 leden mocht niet baten.





Zoektocht naar opvolger

Door zijn ontslag in Jabbeke moet het bisdom Brugge nu op zoek naar een vervanger. "De zoektocht is volop bezig, maar voorlopig is er nog geen naam bekend", zegt woordvoerster Inge Cordemans. "Als we een naam hebben, delen we dat meteen mee." (SDVO)