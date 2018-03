Poëziecircuit in bibliotheek 08 maart 2018

In samenwerking met de Cultuurraad organiseert de bibliotheek van Jabbeke op 22 maart opnieuw een Poëziecircuit. Dit jaar wordt ode gebracht aan dichtster Christine Deschacht. De avond gaat om 20 uur van start in de bibliotheek van het Vrijetijdscentrum. De toegang is gratis.





(SDVO)