Permeketocht 26 januari 2018

WTC Jabbeke organiseert morgen voor de 23ste keer een mountainbikerit. De Permeketocht voert de deelnemers door de vele bossen in en rond de gemeente. Inschrijven kan van 8 tot 14 uur in het Vrijetijdscentrum. De organisatie stippelde drie ritten uit van 33, 44 of 55 kilometer. Voor de deelnemers is er bij aankomst gratis pizza. (SDVO)