Paul Storme en Jan Pollet starten als schepen, jeugd neemt straks over in Jabbeke Schepencollege wacht opvallend lang met officiële voorstelling beleidsploeg Siebe De Voogt

18 december 2018

14u07 0 Jabbeke De nieuwe bestuursploeg in Jabbeke vertoont vanaf 1 januari weinig verschillen met die van de voorbije zes jaar. Huidig OCMW-voorzitter Paul Storme wordt voor zijn afscheid wel nog vier jaar lang schepen in plaats van de afscheidnemende Heidi Vanhaverbeke.

Hoewel het nieuwe schepencollege intussen een publiek geheim is, is de Jabbeekse CD&V-afdeling nog steeds niet naar buiten gekomen met een officiële mededeling. Daar is volgens voorzitter Johannes Claeys een goede reden voor. “We hebben intern gekeken welke richting we uit willen en zijn volop aan het werken aan een totaalvisie”, zegt hij. “We willen onze aandachtspunten op korte en lange termijn op de kaart zetten. Nog niet alle mandaten zijn verdeeld. Het is voor ons heel belangrijk dat we in dat opzicht de beste persoon op de juiste positie zetten.”

CD&V, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opnieuw een absolute meerderheid behaalde, kiest in elk geval voorlopig voor continuïteit. Dat bevestigt Hendrik Bogaert, die zelf vanaf 2022 drie jaar de sjerp overneemt van huidig burgemeester Daniël Vanhessche. “We starten met de ploeg zoals ze was”, aldus Bogaert. “Binnen een tweetal jaar is het tijd voor vernieuwing en zullen jongere krachten op het toneel komen.” Welke nieuwe namen er dan in het schepencollege komen, ligt volgens Bogaert nog niet vast. Zeker is dat de huidige OCMW-voorzitter Paul Storme over vier jaar afscheid neemt. Tot dan wordt hij schepen in plaats van Heidi Vanhaverbeke, die eerder al haar afscheid aankondigde. Ook Jan Pollet stopt over twee jaar als schepen en maakt plaats voor de jeugd. Daniël Vanhessche zou na z’n burgemeesterschap niet meer in het schepencollege zetelen. Verder zouden Claudia Coudeville, Frank Casteleyn en Geert Depree wel voor de volledig zes jaar hun schepenambt opnemen en dezelfde bevoegdheden als voorheen behouden.