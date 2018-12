Patrick en Petra staan zondag laatste keer achter de toog van ’t Klein Risico Koppel opent aan de overkant van de straat een nieuw café met als thema “de duif” Siebe De Voogt

18 december 2018

17u21 0 Jabbeke Café ’t Klein Risico in Snellegem opent komende zondag voor een laatste keer de deuren. Uitbaters Patrick Van Hauwaert en Petra Willems stoppen na 8 jaar met hun zaak langs de Eernegemweg en openen aan de overkant van de straat een nieuw café: de Snelle Duve. “We willen het wat rustiger aan beginnen doen”, vertelt Petra.

Voor Patrick Van Hauwaert (58) en Petra Willems (53) wordt het zondag een speciale dag. Na bijna 8 jaar zetten ze hun café ’t Klein Risico langs de Eernegemweg stop. Hun klanten hoeven echter niet te vrezen, want in het voorjaar opent het koppel aan de overkant van de straat een gloednieuwe zaak: de Snelle Duve. “Het wordt een café dat volledig in het teken staat van de duif”, vertelt Petra. “Let op: het is niet onze bedoeling om een duivenlokaal te openen. De duif zal echter wel voortdurend in ons interieur opduiken. De nonkel van Patje waren duivenmelkers en stilaan is hun vak een uitstervend ras aan het worden. De duivenmelkers worden meer en meer folklore. Nochtans wordt het vak gekenmerkt door gezellig samenzijn. Die sfeer willen we in ons nieuwe café terugbrengen. Er komen onder meer lampenkappen met duiven op en we zullen ook een soort ‘duiventil’ voorzien, waarin onze klanten vergaderingen en andere kleine evenementen zullen kunnen organiseren.”

Rustiger leven

Met de opening van hun nieuwe zaak willen Patrick en Petra het wat rustiger aan beginnen doen. “We hebben daar stilaan de leeftijd voor bereikt”, lacht de vrouw. “Sinds 2,5 jaar baatten we op de bovenverdieping van ’t Klein Risico ook een bistro uit. Stilaan werd ons dat teveel. We moesten telkens opnieuw bedelen voor personeel en dat zagen we niet meer zitten. Bovendien was het café beneden telkens heel laat open. In het weekend sloten we soms om 3.30 of 4 uur. Tegen dat we thuis waren, was het snel ochtend. Zo’n leven is voor ons niet meer haalbaar. Het café openhouden zonder bistro was voor ons geen optie, want dan bleef de bovenverdieping gewoon verkommeren. We besloten dus de volledige zaak te verkopen en dat ging bijzonder vlot.”

Nieuw eetcafé

In de plaats van ’t Klein Risico komt een nieuw eetcafé, waar de nieuwe uitbaters opnieuw simpele gerechten zullen serveren. “De opening zal wellicht pas voor mei zijn, waardoor Snellegem dreigde zonder café te zitten”, zegt Petra. “Wij proberen daarom zo snel mogelijk onze nieuwe zaak te openen. Aanvankelijk stond de opening meteen na de sluiting van ’t Klein Risico gepland, maar door een burengeschil liepen de werken vertraging op. Nu mikken we op eind februari. Om de verbouwingswerken bij de overburen te overbruggen, zullen wij de eerste maanden nog in het weekend openen. Daarna zullen we enkel op maandag, dinsdag en woensdag open zijn. In het weekend kunnen de mensen enkel nog bij ons reserveren voor privéaangelegenheden als verjaardagsfeestjes of jubileums.”