Overwegen dicht 25 april 2018

Door onderhoudswerken aan de spoorlijn 50A tussen Oostende en Brussel-Zuid zullen de overwegen in de Bekedijkstraat in Jabbeke en Paddegatstraat in Ettelgem tijdelijk afgesloten worden. Van donderdag om 22 uur tot vrijdag 6 uur en vrijdag vanaf 22 uur tot zaterdag om 6 uur zal het verkeer niet over de overweg kunnen. Ook voetgangers en fietsers kunnen niet voorbij. De werken worden gehouden in opdracht van spoornetbeheerder Infrabel en vinden om veiligheidsredenen enkel 's nachts plaats. (SDVO)