Organisatoren zijn tevreden na eerste Winterbar Hygge, maar zien het grootser: “ Winterwonderland en zwevend terras boven vijver” Siebe De Voogt

11 januari 2019

15u58 0 Jabbeke De eerste editie van Winterbar Hygge, nu zondag een laatste keer open aan het Vrijetijdscentrum van Jabbeke, is voor de organisatoren een succes. De volgende jaren willen ze uitwijken naar de nabijgelegen vijver. “We denken aan een Winterwonderland, met zwevend terras boven het water.”

‘De Jabbekenaars opnieuw uit hun zetel krijgen tijdens de winter.’ Het was de grootste doelstelling van Frank Casteleyn (CD&V) bij de lancering van z’n idee om een kerstmarkt op poten te zetten. Via Timo Lootens vond hij in de broers Koen en Pieter Gryson hij de ideale partners om zijn plan te realiseren. Zij baten in de zomer bar The Night uit aan de Kinepolis in Brugge en stampten nu ook Winterbar Hygge uit de grond.

Kersttruck Coca-Cola

De Jabbekenaar uit zijn zetel krijgen, lukte des te meer, want Hygge zat bij de eerste editie meerdere avonden stampvol. “Bij evenementen als onze après-ski of ondernemersavond trokken we naar schatting 400 à 500 bezoekers op een avond”, vertelt Koen. “Dat is erg mooi voor ons eerste jaar. Hoogtepunt werd echter de komst van de kersttruck van Coca-Cola. Dat werd pas een echte overrompeling met zeker 3.000 à 4.000 man.” De organiserende broers zijn erg tevreden met de eerste editie van hun winterbar. “De reacties van iedereen waren heel positief. Dat doet ons wel deugd. Ons doel was een tof en leuk evenement neerzetten en dat is ons zeker gelukt. De sfeer onder de bezoekers was erg goed en ook ons personeel heeft zich bijzonder goed geamuseerd.”

Wind

Koen en Pieter denken al aan een volgende editie en zijn daarbij kritisch voor zichzelf. “De voorbereidingen op deze eerste editie waren eerder aan de korte kant. Al tijdens de opzet van de bar zagen we enkele punten die konden verbeterd worden. Zo willen we van alle onderdelen meer één geheel maken. Ik heb het dan vooral over de ijspiste en chalets. Volgend jaar willen we ook een volledige ruimte binnen maken. Nu was die halfopen, waardoor de wind op sommige avonden vrij spel kreeg.”

Omwonenden

Voor de volgende edities zien de organisatoren het groter. Ze willen met Winterbar Hygge graag naar de vijver naast het Vrijetijdscentrum trekken en een Winterwonderland creëren. “Al is dat wellicht nog niet voor volgend jaar”, tempert Koen. “In ons oorspronkelijk concept was de vijver één van de centrale elementen: met een zwevend terras over het water. De voorbereidingsperiode was te kort om dat nu al te kunnen realiseren. We zullen de mogelijkheden met het gemeentebestuur bekijken. We moeten immers ook aan de omwonenden van het Vrijetijdscentrum denken.”