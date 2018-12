Opnieuw ingebroken in Kerkebeekstraat Siebe De Voogt

07 december 2018

In de Kerkebeekstraat in Varsenare is donderdag opnieuw ingebroken in een woning. De inbraak werd omstreeks 18.30 uur vastgesteld. De daders sloegen het schuifraam aan de achterzijde van het huis op twee plaatsen in. Ze doorzochten alle ruimtes en gingen aan de haal met juwelen. Het labo van de federale politie ging ter plaats voor sporenonderzoek. De politie Kouter onderzoekt de zaak. Ook woensdagavond werd al ingebroken in de Kerkebeekstraat. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide inbraken.