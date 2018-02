Opnieuw botsing aan frituur Viviane 17 februari 2018

Voor de tweede keer in een week is een ongeval gebeurd op de Brugsesteenweg in Roksem, vlak aan frituur Viviane. Een Ichtegemse bestuurder van een bestelwagen reed donderdag rond 17.30 uur richting Gistel en haalde een reeks auto's, die achter een tractor reden, in. Tijdens het inhaalmanoeuvre sloeg plots een bestuurster uit Jabbeke af om de parking van frituur Viviane op te rijden. De bestelwagen remde nog, maar een aanrijding viel niet te vermijden. De auto van de Jabbeekse belandde na de klap tegen de steunpaal van het reclamebord van de frituur. Beide wagens raakten beschadigd en werden getakeld. Er vielen geen gewonden. Op zondag 11 februari gebeurde op precies dezelfde plaats ook een ongeval. Toen wilde een wagen van de parking van de frituur wegrijden, met een zware botsing tot gevolg. (BBO)