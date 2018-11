Oplichters viseren klanten Telenet 17 november 2018

02u22 0

De politie van Kouter waarschuwt op haar Facebookpagina voor een vorm van oplichting via internet. "Er circuleert een mailtje waarin Telenetklanten de melding krijgen dat ze bij de gelukkigen zijn en dat ze een gratis smartphone ter waarde van ruim 700 euro krijgen. Hoewel alles op het eerste gezicht echt lijkt, gaat het hier wel degelijk om een poging tot oplichting. Ga er dus niet op in", waarschuwt de politie. Wie slachtoffer werd of een mail kreeg, wordt gevraagd de politie te verwittigen. (JHM)