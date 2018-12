Openingsavond van Winterbar Hygge verstoord door brand in terrasverwarmer Organisatoren laten vandaag gasbranders extra controleren Siebe De Voogt

21 december 2018

09u19 0 Jabbeke De openingsavond van Winterbar Hygge in Jabbeke is donderdag verstoord door een brand. Even voor 1.30 uur vatte een gasbrander vuur in de kerstmarkt voor het Vrijetijdscentrum. De resterende 40 bezoekers moesten de tent verlaten, maar de winterbar liep gelukkig geen schade op. “We zullen de gasbranders vandaag wel extra laten controleren”, zegt organisator Koen Gryson.

De brand plaatste voor de organisatoren een domper op wat voor de rest een mooie openingsavond was. “Hoewel het uiteindelijk om een klein brandje ging, is het toch altijd angstwekkend om zoiets mee te maken”, vertelt Koen Gryson. “We waren rond 1.30 uur ons laatste liedje aan het draaien, toen één van de gasbranders in de tent bij de chalets vuur vatte. Volgens de brandweer moet er een klein lek gezeten hebben tussen de toren en de gasfles. De brander stond al te draaien sinds 18 uur, maar nooit hebben we iets gemerkt. Bijzonder vreemd allemaal.”

Deels zelf geblust

De organisatoren gingen het vuur met drie poederblussers te lijf en konden het vuur bijna helemaal zelf doven. De brandweerposten van Oostende en Gistel moesten enkel nog ter plaatse komen voor een controle. De aanwezige gasten moesten de tent bij het uitbreken van de brand uit voorzorg verlaten. “Het ging nog om 30 à 40 man”, zegt Koen. “Gelukkig waren er niet veel mensen meer aanwezig, zodat er geen paniek ontstond. De tent en het materiaal liepen uiteindelijk geen schade op, maar we zijn wel nog allemaal onder de indruk. Het gaat tenslotte om branders die werken op gas. Dergelijke flessen zijn echter extra beveiligd, zodat ze bij incidenten als een brand zeker niet kunnen ontploffen.”

Extra controles

Ik werk zelf al 12 jaar met zo’n gasbranders en maakte zoiets nog nooit mee. Het zou eigenlijk niet mogen. We laten vandaag een gespecialiseerde firma komen om alle gasbranders te controleren. Zij zullen ook alle koppelstukken en leidingen vervangen, want een incident als gisterenavond willen we niet meer meemaken.” Tot de brand was de openingsavond vlekkeloos verlopen. Volgens de organisatie werd hun concept bijzonder goed ontvangen. “Over de ganse avond heen schatten we dat we 500 à 750 man over de vloer gekregen hebben. Zowat de ganse tijd stond de vloer voor de chalets vol en ook rond de ijspiste stond er geregeld volk. De sfeer zat bijzonder goed en we kregen al heel veel positieve reacties. Dat geeft ons veel moed om er de komende weken vol tegenaan te gaan.”

Gevuld programma

Winterbar Hygge organiseert nog tot en met 13 januari heel wat evenementen. Vandaag vindt in de kerstmarkt een afterworkparty plaats. Op 22 december kan je er terecht voor een curlingwedstrijd met fluitketels. Verder op de planning staan onder meer discoskating, een winterbarbecue, een après-skifeestje en kindernamiddag. Op 28 december moet de komst van de Coca Cola-truck heel wat volk naar Winterbar Hygge lokken. De concrete data van alle evenementen staan op de Facebookpagina van Winterbar Hygge of www.winterbarhygge.be.