Ondergrondse glasbollen in Hof van Straeten 20 maart 2018

In de dreef van het Hof van Straeten in Varsenare zijn vier ondergrondse glascontainers in gebruik genomen. De containers werden door afvalintercommunale IVBO geplaatst aan de ingang van de parking bij het Sport- en Cultuurcentrum. De ondergrondse glascontainers vervangen de traditionele glasbollen en kostten 8.000 euro per stuk. Door een financiële tussenkomst van FostPlus werden de vier containers geplaatst voor een totaal bedrag van 12.000 euro. Ze zorgen voor minder geluidshinder en vallen minder op in het landschap dan de traditionele groene glasbollen. (SDVO)