Oldtimers en foodtrucks op parking vrijetijdscentrum 10 augustus 2018

Op de parking van het vrijetijdscentrum van Jabbeke wordt op 26 augustus - in het kermisweekend - voor de eerste keer een foodtruckfestival gehouden. De organisatie is in handen van de gemeente en was een initiatief van schepen Frank Casteleyn (CD&V). Aan de andere kant van de parking vindt een expo plaats van getunede wagens en retrovoertuigen. Om 14 en 16 uur staat een rondrit met oldtimers op het programma georganiseerd door Jabbeke en vier andere gemeentes. De muziek op het oldtimertreffen wordt verzorgd door VBRO en de hele dag zijn er optredens van onder meer Sam Gooris en Frank Valentino. Aan de andere zijde van de parking komen een twintigtal foodtrucks. Info: www.foodtruckfestivaljabbeke.be. (SDVO)