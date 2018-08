Oldtimer gestolen bij inbraak 16 augustus 2018

Bij een inbraak langs de Vaartdijk-Noord in Stalhille, bij Jabbeke, zijn dieven maandagnacht aan de haal gegaan met een oldtimer.





Ze braken de woning binnen door twee ramen in te slaan aan de achterzijde. Via een slaapkamer drongen de inbrekers door tot de woonkamer, waar ze de autosleutels meenamen.





Ze namen uiteindelijk de vlucht met de oldtimer van de bewoner die geparkeerd stond op de gelijkgrondse berm aan de straatzijde. De gestolen auto staat geseind en de politie Kouter is een onderzoek gestart. Het labo ging ter plaatse voor sporenonderzoek.





(SDVO)