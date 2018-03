Nog drie zomers pop-up langs E40 VERDEBAR MAG OPNIEUW EVENEMENTEN HOUDEN OP 'STRAND' SIEBE DE VOOGT

17 maart 2018

02u31 0 Jabbeke De pop-up Verdebar mag ook de komende drie zomers een terrein naast de E40 in Jabbeke omtoveren tot zuiders strand. Verdebar organiseert als voorsmaakje al enkele fuiven in het Vrijetijdscentrum.

Pop-up Verdebar was vorige zomer een van dé trekpleisters in Jabbeke. Kurt Quicke, Cathy Steelandt en Kim Koning vormden het braakliggende terrein in de Krauwerstraat, pal naast de E40, om in een strand en hielden er een zomer lang evenementen. Ook bij de gemeente viel het succes van de zomerbar op en dus verleende ze hen een concessie voor drie jaar. "Verdebar was uiteindelijk de enige overgebleven kandidaat", zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). "Normaal krijgen zij drie jaar lang een plaatsje. Alleen indien er klachten komen van buurtbewoners, kan de overeenkomst meteen opgezegd worden."





Gin

Kim verliet intussen het team van Verdebar en werd vervangen door Valérie Finaut. "Ik was bevriend met Kurt en Cathy en heb er enorm veel zin in", vertelt ze. "We hopen op mooi weer en zijn helemaal klaar om Jabbeke drie maanden lang een zomers gevoel te geven." Het concept van Verdebar blijft hetzelfde als vorig jaar: de twee oude zeecontainers vormen het dj-podium en de bar. Enkel het overdekte gedeelte van de pop-up zal wellicht wat groter gemaakt worden om de bezoekers bij eventueel regenweer onderdak te geven. "We willen ons verder ook richten op een wat diverser publiek", zegt Valérie. "We zullen evenementen houden die zowel jong als oud aantrekken. We denken daarbij, naast de optredens van dj's, aan een brunch of een 'rock night'. Verder loopt de verkoop van onze Verde-gin als een trein. Hij is al te verkrijgen in enkele restaurants."





Dj De Smet-Vandamme

Om het publiek al wat warm te maken voor deze zomer, organiseert Verdebar de komende weken nog twee evenementen in het Vrijetijdscentrum. Gisteren vond al een Men's Night plaats. "Op 31 maart houden we nog een Rockavond met een optreden van Beuk. Verder komt ook Franky De Smet-Vandamme, frontman van Channel Zero, draaien als dj. Tickets zijn online via onze website te verkrijgen voor amper 5 euro. Aan de deur wordt 8 euro gevraagd." Op 14 april vindt verder nog een 90's Party plaats, waarbij de toegang gratis is.





De zomerse pop-upbar opent op donderdag 7 juni de deuren met een special guest als dj. Meer info op www.verdebar.be of via de gelijknamige Facebookpagina.