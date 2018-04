Nieuwe Erfgoedcel houdt opendeur 17 april 2018

De nieuwe Erfgoedcel van Jabbeke organiseert op zondag 22 april een opendeurnamiddag om haar werking voor te stellen.





Tussen 13 en 17 uur kan iedereen een kijkje gaan nemen in zaal Sarkoheem in Zerkegem naar wat de Erfgoedcel intussen bijeengebracht heeft en om te horen wat haar streefdoelen voor de toekomst zijn. De Erfgoedcel wil kennis opdoen en verzamelen over de dagelijkse dingen die onze voorouders gebruikten. Daarnaast wil het de mensen die Jabbeke op de kaart hebben helpen zetten, in de kijker zetten.





(SDVO)