Nieuw gemeentehuis bijna volledig uit glas 27 februari 2018

02u33 0 Jabbeke Het nieuwe gemeentehuis van Jabbeke belooft de dorpskern een moderne, frisse aanblik te geven. Als alles goed gaat, moeten de verbouwingen eind dit jaar kunnen beginnen.

Het gemeentehuis maakt deel uit van de volledige heraanleg van de dorpskern en kost 3,5 miljoen euro. Het ontwerp van het Gentse architectenbureau OYO kwam als beste uit een wedstrijd van vier. "OYO ontwierp ook al de nieuwe tribune van KSV Jabbeke en stak er echt bovenuit", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Casteleyn (CD&V). "Bovendien komt een van hun medewerkers uit Snellegem, dus er is ook nog een link met de gemeente." Quasi het hele gemeentehuis zal bestaan uit glas, met een inham aan de voorkant langs de Dorpsstraat. Op het binnenplein komt een parking met 16 plaatsen, die zal toegankelijk zijn via een nieuwe weg die uitkomt op de Constant Permekelaan. "En ook het interieur zal er compleet anders uitzien", vertelt Casteleyn. "Er werd gekozen voor open burelen, waardoor iedereen met elkaar in contact zal staan. Voor de inwoners worden alle diensten gecentraliseerd, zodat het heen-en-weergeloop verleden tijd zal zijn." De verbouwing zal zo'n drie maanden in beslag nemen. Omdat de werken vooral plaatsvinden aan de achterkant van het gebouw, zal de hinder in de Dorpsstraat grotendeels beperkt blijven. (SDVO)