Niemand positief bij controle in kader van “Weekend zonder alcohol achter het stuur” Siebe De Voogt

14 januari 2019

Ook de lokale politie Kouter zette afgelopen weekend op verschillende plaatsen alcoholdispositieven op in het kader van de actie “Weekend zonder alcohol achter het stuur”. In Jabbeke was dat zondagnacht het geval langs de Gistelsteenweg. Daar hield de politie tussen 2 en 3 uur alcoholcontroles. Elf bestuurders werden langs de kant gezet en moesten een ademtest ondergaan. Niemand blies positief.