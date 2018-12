Netwerkproblemen bij Telenet: 300 gezinnen meer dan 6 uur zonder internet Bart Boterman

13 december 2018

19u38 3 Jabbeke In Jabbeke zaten een 300-tal gezinnen donderdag meer dan zes uur zonder internet, telefoon of digitale televisie van Telenet. Rond 21.30 uur was het probleem van de baan.

“In Jabbeke is er sinds vanmiddag rond 15 uur een spanningsdefect opgetreden op ons kabelnetwerk. Eandis is ter plaatse om het probleem op te lossen. We zijn van hen afhankelijk en hebben voorlopig geen zicht op de timing. Ze zijn er volop mee bezig”, zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. Om 21.30 uur konden de Jabbekenaars terug digitale tv kijken.