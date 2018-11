Negen fietsen niet in orde langs Gistelsteenweg 21 november 2018

De lokale politie Kouter hield gistermorgen tussen 7.30 en 8.30 uur fietscontroles langs de Gistelsteenweg in Jabbeke. Van de 55 gecontroleerde fietsers, bleken er 9 tweewielers niet in orde te zijn. De politie hield het voor 6 overtreders die hun licht niet hadden aangestoken bij een waarschuwing. Drie kinderen kregen een brief mee naar huis omdat de verlichting van hun fiets defect bleek te zijn. (SDVO)