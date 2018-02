Na de Nacht, dag vol foodtrucks OOK OLDTIMERS EN OPTREDENS OP FESTIVAL AAN VRIJETIJDSCENTRUM SIEBE DE VOOGT

27 februari 2018

02u31 0 Jabbeke De gemeente organiseert deze zomer, de dag na de Nacht van Jabbeke, voor het eerst een Food Truck Festival aan het Vrijetijdscentrum. Er vindt ook een oldtimertreffen plaats. Schepen Frank Casteleyn en Nico Derpoorter uit Zerkegem zetten hun schouders onder het initiatief.

Zoals Brugge Barrio Cantina heeft, vindt op 26 augustus in Jabbeke voor de eerste keer een Food Truck Festival plaats. Die zondag wordt de parking van het Vrijetijdscentrum vol gezet met standjes waar iedereen kan proeven van streetfood en drankjes. Tegelijkertijd wordt even verderop een oldtimertreffen gehouden. Het evenement is er daags na de Nacht van Jabbeke, het gratis festival voor alle inwoners op de laatste zaterdag van augustus. Initiatiefnemers zijn schepen Frank Casteleyn (CD&V) en Zerkegemnaar Nico Derpoorter, die een jaar zijn eigen foodtruck heeft. "Het idee is gegroeid vanuit de vaststelling dat er op zondagnamiddag in Jabbeke niet veel te doen is", vertelt Frank Casteleyn. "Tegelijkertijd wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van het Vrijetijdscentrum. Vandaar onze beslissing om op die plaats een groots evenement te organiseren. Aan de ene kant van de parking vindt een expo plaats van getunede wagens en retrovoertuigen. Om 14 en 16 uur houden we een rondrit met oldtimers door Jabbeke en vier andere gemeenten. De muziek komt van VBRO, de Vrije Brugse Radio Omroep, en de hele dag door zijn er optredens van onder meer Sam Gooris en Frank Valentino."





4 à 6 euro

Aan de andere kant van de parking komen de foodtrucks in een cirkel te staan, met in het midden een loungehoek. Nico Derpoorter doet tussen april en eind oktober liefst 17 festivals aan met zijn eigen Bipsy's Foodtruck. Hij heeft dan ook de nodige ervaring om het Food Truck Festival in goede banen te leiden. "We mikken deze zomer op een 20-tal standen", vertelt de Zerkegemnaar. "Onder meer Manoe Frateur (bekend als Eric Buelens uit de VTM-serie De Buurtpolitie, red.) komt al pizza's bakken. We willen zoveel mogelijk verschillende keukens, zodat de bezoekers een zo groot mogelijke keuze hebben. Per gerechtje zal zo'n 4 à 6 euro gevraagd worden. Aan de kassa zullen de bezoekers jetons kunnen aankopen, zodat ze niet moeten rondzeulen met kleingeld." Frank Casteleyn hoopt dat het evenement een vaste traditie kan worden. "Het is vooral onze bedoeling om de mensen buiten te krijgen", zegt hij. "Als het weer mee zit, kan dit - een dag na de Nacht van Jabbeke - zeker een succes worden." Info op www.foodtruckfestivaljabbeke.be.