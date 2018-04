Na 30 jaar: afscheid van dagbladhandel Hendrik ZOON NEEMT ROER OVER... VAN RESTAURANT SIEBE DE VOOGT

04 april 2018

02u34 0 Jabbeke Dagbladhandel Hendrik verdwijnt eind dit jaar uit de Dorpsstraat. Hendrik Versyck (53) en Véronique Van Haecke (48) stoppen na 30 jaar met hun krantenwinkel. Hun zoon Tim (25) hoopt binnen twee jaar op dezelfde plaats zijn eigen restaurant te openen.

Met dagbladhandel Hendrik verliezen heel wat Jabbekenaars eind dit jaar hun vaste krantenwinkel. Uitbaters Hendrik Versyck (53) en Véronique Van Haecke (48) baatten hun zaak in de Dorpsstraat 30 jaar lang met hart en ziel uit, maar laten het roer nu over aan hun zoon Tim (25). Die zal geen nieuwe krantenwinkel openen, maar wil binnen twee jaar op dezelfde plaats zijn eigen restaurant uit de grond stampen.





Eigen restaurant

"Onze zoon koestert al lang zijn droom om een eigen restaurant te beginnen", vertelt Véronique. "Hij wilde per se in Jabbeke blijven. Omdat wij ook al even met het idee speelden om te stoppen met de krantenwinkel, vielen plots alle puzzelstukjes in elkaar." 2017 werd voor Hendrik en Véronique een erg zwaar jaar, nadat hun andere zoon Niels (23) eind 2016 een zwaar ongeval had. "Hij revalideert nog steeds in Gent, maar is bijna weer de oude. Hij heeft weer uitzicht op werk en kan al opnieuw met de auto rijden. Niels' ongeval heeft echter niet meegespeeld in onze beslissing. Het is gewoon goed geweest. We hebben 30 mooie jaren gekend en wonen enorm graag in Jabbeke. Naast de krantenwinkel, vertrok Hendrik echter ook elke morgen om 3 uur op krantenronde. Op die manier werden het enorm lange dagen. Vanaf 1 januari willen we voortaan al onze tijd spenderen aan elkaar."





Ter Duinen

Zoon Tim genoot zijn koksopleiding in de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij werkte nadien 3 jaar in De Karmeliet en is momenteel aan de slag in tweesterrenzaak De Jonkman. In de zomer van 2020 hoopt hij z'n eigen restaurant te openen. "Een naam hebben we nog niet, maar vaststaat dat we zullen mikken op een klassieke, Frans-Belgische keuken", vertelt de jonge kok. "Het contact met de klant wordt erg belangrijk. Zo komt er een open keuken met glas, zodat de klanten mij en m'n team aan het werk kunnen zien. Daarnaast zullen we vooral werken met lokale producten. Mijn vriendin Jolien (22) steunt me volledig. Zij zal mij achter de schermen helpen met de boekhouding en het verzorgen van de pr."