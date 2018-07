Molenvissers houden Hengelmarathon 18 juli 2018

02u28 0

De Molenvissers in Snellegem organiseren in het weekend van 3 en 4 augustus een Hengelmarathon. Vanaf vrijdag om 15 uur tot zaterdag om 15 uur kunnen vissers naar hartenlust hun hobby uitoefenen in de vijver langs de Oude Bruggeweg.





Het clubhuis is doorlopend open en op vrijdagavond en zaterdagmiddag wordt er een barbecue gehouden. Zaterdagnamiddag voorziet de vissersclub verse pannenkoeken met koffie. Vooraf inschrijven is niet nodig. Bij slecht weer wordt een grote feesttent opgesteld aan de vijver. (SDVO)