Moeder die drie kinderen vermoordde wordt geïnterneerd Rob Van herck

27 maart 2019

09u25

Bron: VTM Nieuws 10 binnenland De Brugse raadkamer heeft vanochtend een 30-jarige vrouw uit Varsenare geïnterneerd voor de moorden op haar drie kinderen. Bieke W. bracht haar drie kinderen afgelopen zomer om het leven, maar werd eerder al onder voorwaarden vrijgelaten door de Gentse KI. Er komt dus geen publiek proces.

De vrouw reed in de nacht van 28 op 29 augustus 2018 opzettelijk tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap, maar verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, troffen de speurders later de lichamen van de drie slachtoffers aan. Het ging om een vierjarig meisje E., een tweejarig jongetje F. en een jongetje A. van minder dan drie maanden oud.

Vader was thuis

De vader van de kinderen was op het moment van de feiten thuis. Hij hoorde pas achteraf wat er gebeurd was en wordt begeleid door slachtofferhulp.

De verdachte kampte volgens haar familie al twee weken met een postnatale depressie. Het verslag van de gerechtspsychiaters heeft uitgewezen dat W. op het moment van de feiten inderdaad zou geleden hebben aan een zware geestesziekte. De verdediging stuurde daarom aan op een vrijlating onder voorwaarden, met de verplichte opname in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Begin november volgde de KI in Gent die stelling.

Geestesstoornis

In die omstandigheden vorderde het parket van West-Vlaanderen de internering van de vrouw. Ook de verdediging en de burgerlijke partijen sloten zich aan bij dat standpunt. Onmiddellijk na de feiten ging de echtgenoot van de verdachte meermaals op bezoek in de gevangenis. Ondertussen heeft de man een punt gezet achter die relatie. W. hoopt volgens haar advocaat wel nog steeds om de relatie voort te kunnen zetten.

De voorzitter van de raadkamer verwees in zijn beschikking naar de conclusie van de gerechtspsychiaters. “Ze leed op het ogenblik van de feiten aan een geestesstoornis die haar oordeelsvermogen tenietdoet of ernstig aantast”, klonk het. Volgens de raadkamer is er ook een duidelijk oorzakelijk verband tussen de ernstige postnatale depressie en de moorden. Ook op dit moment blijft er volgens de raadkamer een risico dat de vrouw feiten zou plegen die de fysieke of psychische integriteit van anderen zou aantasten.

Langdurige behandeling

De gerechtsdeskundigen waren van oordeel dat Bieke W. langdurig behandeld moet worden op een gespecialiseerde afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Bovendien zou daarna ook een levenslange ambulante behandeling noodzakelijk zijn. De raadkamer stelde vast dat de vrouw ondertussen al enkele maanden intensief en onafgebroken behandeld wordt. “De internering kan in de huidige setting, zo lang de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij niet anders beslist.”

De beslissing over de schadevergoedingen voor de burgerlijke partij valt pas later. Het openbaar ministerie zal wel nog vragen om de onmiddellijke opsluiting van de vrouw. De raadkamer buigt zich momenteel over die kwestie.



Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.