Moeder die drie kinderen vermoordde wordt geïnterneerd: “Bieke wil nog iets maken van haar leven” Siebe De Voogt Daimy Van den Eede

27 maart 2019

09u25

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 32 Binnenland De Brugse raadkamer heeft woensdagmorgen verpleegster Bieke W. (30) uit Varsenare geïnterneerd voor de moord op haar drie kinderen. Ze volgen daarmee de stelling van de gerechtspsychiaters die oordeelden dat de moeder door een postnatale depressie geen controle over haar daden had. “Mijn cliënte wil nog iets van haar leven maken”, zegt haar advocaat.

Zoals verwacht komt er dus geen publiek assisenproces voor Bieke W. (30). De verpleegster uit Varsenare zat al sinds november opgesloten in een psychiatrische instelling en was zelf vragende partij om haar behandeling daar verder te zetten. Die behandeling werd bevolen door de KI in Gent op aanraden van een college van gerechtspsychiaters. Zij oordeelden dat W. ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat ze vorige zomer haar drie kinderen van amper drie maanden, twee en vier jaar oud om het leven bracht.

Postnatale depressie

De vrouw kampte met een postnatale depressie en psychoses. Het openbaar ministerie vorderde twee weken geleden zelf de internering van Bieke W. en de raadkamer volgde woensdagmorgen die stelling. “Ze leed op het ogenblik van de feiten aan een geestesstoornis, die de controle over haar daden ernstig aantastte. Thans verkeert de vrouw nog steeds in dezelfde toestand, waardoor het gevaar bestaat dat ze nieuwe feiten zou plegen.” Het openbaar ministerie vorderde de onmiddellijke opsluiting van Bieke W., waardoor de vrouw in de praktijk eerst nog naar de gevangenis zou moeten. De raadkamer ging niet in op die vraag, omdat het gevaar op recidive en suïcide “niet acuut” zou zijn. “Ze zit al sinds november in een open afdeling en hield zich steeds aan de voorwaarden die haar door de KI werden opgelegd.”

Opluchting

Ook de verdediging is opgelucht dat de moeder in de psychiatrische instelling kan blijven. “Ze heeft nooit willen vluchten en zal dat nu ook niet doen”, zegt advocaat Philip Van den Berghe. “Binnen ten laatste een drietal maanden zal de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij zich buigen over de modaliteiten van de internering. Die kan immers onder verschillende vormen plaatsvinden. Een internering kan perfect ook thuis worden uitgevoerd. Volgens de gerechtspsychiaters is een langdurige behandeling in een gespecialiseerde afdeling aangewezen, gevolgd door een levenslange ambulante opvolging buiten die muren. Wij zijn voorstander van een afbouwscenario. Bieke wil nog iets maken van haar leven. Wanneer wij haar thuis willen krijgen? Daar wil ik geen termijn op kleven. Dat kan perfect in verschillende stappen gebeuren. Bieke zou bijvoorbeeld even de instelling mogen verlaten om bijvoorbeeld een taalcursus te volgen. Maar nog eens: het tempo van een eventuele vrijlating zal bepaald worden door de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij.”

Niet aanwezig

Bieke W. was bij de uitspraak van de raadkamer niet aanwezig. Zij kon volgens haar advocaat de confrontatie met de burgerlijke partijen niet meer aan. Ook haar man Nicolas bleef weg. Hij ging na de arrestatie van z’n vrouw nog geregeld op bezoek, maar intussen bevestigde zijn advocaat dat hun relatie voorbij is. “Ze hebben nog af en toe contact, maar dat is erg verwaterd. Mijn cliënt wilde vooral dat Bieke zou geholpen worden en in die instelling zit ze dan ook op haar plaats. Hij en de rest van de familie is tevreden met deze internering. Zij wilden dat Bieke zou geholpen worden. Tegelijk is het een erkenning van wat er gebeurd is. Want vergeet niet: een internering betekent dat de feiten wel degelijk bewezen zijn verklaard.”



Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.